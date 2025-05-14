ДВЖД с начала года фиксирует сокращение погрузки на 3,7%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе-апреле сократилась на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 23,9 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика в среду, 14 мая. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,6%, более чем до 82 млрд тарифных тонно-километров.

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, спад в основном пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 14,5%, до 2,6 млн т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4,2%, до 11,6 млн т). Помимо этого, уменьшились в объемах перевозки лесных грузов (на 2,2%, до 984,9 тыс. т).

Вместе с тем зафиксирован рост в 6,3 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 357,6 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руд (на 17,2%, до 1,1 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 18,4%, до 206,4 тыс. т) и чермета (на 2,5%, до 303,9 тыс. т).

В апреле на станциях ДВЖД погружено 5,8 млн т грузов, что на 6,2% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 20,4 млрд тарифных тонно-километров — с ростом в 4,2%).

Эрнест Филипповский, Хабаровск