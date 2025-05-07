Средняя зарплата петербургских пекарей и кондитеров выросла на 12,3 тыс. рублей

В нынешнем году средний ежемесячный доход пекарей и кондитеров достиг в Санкт-Петербурге 82,1 тыс. рублей. За год показатель увеличился на 12,3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В то же время медианная зарплата в российских регионах составила 64 тыс. рублей (+13,3 тыс. рублей). С начала года по апрель на рынке труда России появилось более 66,7 тыс. вакансий для пекарей и кондитеров.

«Интересно, что динамика роста зарплат пекарей в городе обогнала даже динамику зарплат в ИТ-сфере (здесь за год динамика не более 600 рублей). Хотя доход пекарей в Петербурге и уступает среднему доходу по ИТ-сфере (порядка 100 тыс.), но динамика достаточно показательная — работодатели все еще готовы платить и активно повышать зарплату дефицитным и востребованным специалистам»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Самый высокий уровень зарплат будет у кондитеров, которые устроятся в компании добывающей отрасли, — 110 тыс. рублей. Далее идет металлургия, там пекарь может получать свыше 108 тыс. рублей в месяц. Третью строчку заняли компании, работающие с промышленным оборудованием. В вакансиях предлагают зарплату от 90 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург не вошел в десятку регионов с самыми высокими зарплатами у вахтовиков.

Татьяна Титаева