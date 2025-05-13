Алексей Орлов сообщил о начале подготовки к следующему отопительному сезону
В Екатеринбурге началась подготовка к следующему отопительному сезону, сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Прошлый сезон завершился 12 мая.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Орлова, к зиме необходимо подготовить 8,4 тыс. жилых домов и 1,2 тыс. объектов социальной сферы. На тепловых сетях пройдут гидравлические испытания без отключения горячего водоснабжения.
В городе предстоит подготовить 160 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,5 тыс. км тепловых сетей. Кроме того, будет проверена другая инфраструктура, включая насосные станции, трансформаторные подстанции и сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.
За сезон планируется переложить:
- 36,2 км тепловых сетей;
- 29,2 км сетей водоснабжения и 5,9 км водоотведения;
- 21,6 км электросетей.
«Контроль за подготовкой городского хозяйства к работе в зимних условиях будет осуществляется в еженедельном режиме»,— подчеркнул Алексей Орлов.