Алексей Орлов сообщил о начале подготовки к следующему отопительному сезону

В Екатеринбурге началась подготовка к следующему отопительному сезону, сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Прошлый сезон завершился 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, к зиме необходимо подготовить 8,4 тыс. жилых домов и 1,2 тыс. объектов социальной сферы. На тепловых сетях пройдут гидравлические испытания без отключения горячего водоснабжения.

В городе предстоит подготовить 160 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,5 тыс. км тепловых сетей. Кроме того, будет проверена другая инфраструктура, включая насосные станции, трансформаторные подстанции и сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.

За сезон планируется переложить:

36,2 км тепловых сетей;

29,2 км сетей водоснабжения и 5,9 км водоотведения;

21,6 км электросетей.

«Контроль за подготовкой городского хозяйства к работе в зимних условиях будет осуществляется в еженедельном режиме»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Полина Щуцкая