УФСБ по Башкирии предостерегло пенсионера о недопустимости экстремизма

Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение 65-летнему жителю Учалинского района о недопустимости работы экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По информации управления, пенсионер высказывал намерение организовать в районе филиал организации «Башкорт» (признана судом экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена).

«В целях профилактики совершения преступлений указанный гражданин предупрежден УФСБ о недопустимости реализации своих намерений и привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Венера Хисамова