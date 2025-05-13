Основана в 2013 году в Краснодаре бизнесменом Николаем Амосовым. До сентября 2022 года компания называлась «ЮгСтройИмпериал». По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ» на начало мая 2025 года, у компании в стадии строительства находится 2,27 млн кв. м жилья по всей России, ее доля на федеральном рынке составляет 1,95%. По этому показателю ГК «Точно» занимает третье место, уступая ГК «Самолет» (4,8 млн кв. м, 4,13%) и ГК ПИК (4 млн кв. м, 3,49%). Большинство проектов компания реализует на домашнем рынке — в Краснодарском крае, а также в Ростовской области, Крыму, Татарстане.

В ГК входят: собственное производство стройматериалов, парк специализированной строительной техники, сеть фитнес-клубов, благотворительный фонд «Точно Добро». Консолидированную отчетность группа не публикует.