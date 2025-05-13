Амосов Николай Андреевич

Родился 27 ноября 1983 года в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Владелец и председатель совета директоров группы компаний «Точно». Основал благотворительный фонд «Точно Добро», занимающийся созданием социальных, спортивных, религиозных объектов, реализацией образовательных программ, адресной помощью спортсменам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, участникам СВО и их семьям.

Член наблюдательного совета дирекции Федерации бокса России в Южном федеральном округе. Шесть лет служил в органах пограничной службы ФСБ РФ, офицер запаса.

Занимается бегом и йогой. Женат, воспитывает восьмерых детей.