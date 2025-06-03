Сегодня исполняется 85 лет многократному чемпиону Москвы и Спартакиады народов СССР, заслуженному тренеру СССР и РФ, экс-президенту Федерации спортивной гимнастики РФ Леониду Аркаеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Аркаев

Фото: Игорь Уткин / ТАСС Леонид Аркаев

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Его поздравляет двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Хоркина:

— Глубокоуважаемый, дорогой Леонид Яковлевич! От всего сердца поздравляю с днем рождения Вас — уникального советского, российского и мирового тренера: ваши ученики завоевали более 200 медалей на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы! Счастлива, что Вы были и моим Наставником! Желаю Вам побольше здоровья, отличного настроения. Вопреки жизненным невзгодам всегда и во всем оставайтесь самим собой — таким, как я и весь мир знает Вас! Пусть каждый Ваш день наполняют радость, уют, гармония в душе, любовь и внимание близких. Обнимаю Вас с безграничной благодарностью за все, что Вы сделали для советской и российской гимнастики и для меня лично. Ваша Светлана Хоркина. С юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»