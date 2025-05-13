Башкирия вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки в банке Дом.РФ

В апреле этого года Башкирия заняла восьмое место среди регионов страны по объему ипотечных кредитов, оформленных в банке Дом.РФ.

Как сообщила пресс-служба учреждения, объем ипотечных кредитов, оформленных в республике, составил 340 млн руб., что в 2,7 раза больше, чем в марте этого гола.

В топ-3 регионов по выдаче вошли Москва (2,4 млрд руб., снижение по сравнению с мартом на 22,5%), Подмосковье (1,3 млрд руб., рост на 18%) и Приморский край (560 млн руб., в 3,1 раза).

На девятом и десятом местах – Ростовская область (340 млн руб., рост в 1,7 раза) и Новосибирская область (300 млн руб., рост в 1,5 раза).

Всего в апреле Дом.РФ оформил около 1,7 тыс. ипотечных кредитов в объеме более 10,5 млрд руб. Это превышает показатель предыдущего месяца почти на 30%.

Олег Вахитов