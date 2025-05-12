WSJ: Apple планирует повысить цены на всю линейку iPhone

По данным The Wall Street Journal, компания Apple намерена повысить отпускные цены на все новые модели iPhone. При этом компания не собирается афишировать, что причиной подорожания могут быть повышенные импортные пошлины в отношении Китая, от которого производство iPhone все еще сильно зависит. Новые смартфоны Apple, как ожидается, будут представлены осенью.

По данным источников WSJ, китайские комплектующие составляют существенную часть наиболее продвинутых и дорогих версий iPhone — Pro и Pro Max. Инвестбанк Jefferies подсчитал, что из 65 млн айфонов, проданных в США в прошлом году, 36–39 млн составили версии Pro и Pro Max.

Евгений Хвостик