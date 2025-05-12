Трамп поставил в Овальном кабинете статуэтку, изображающую покушение на него

В Овальном кабинете Белого дома появилась небольшая бронзовая статуэтка, изображающая президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 года. Скульптуру заметили на боковом столике рядом с рабочим столом господина Трампа в пятницу, когда он подписывал несколько указов в присутствии журналистов. Позднее Белый дом выложил фото скульптуры в соцсеть X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Фигура высотой 30 см была создана скульптором Стэном Уоттсом и «символизирует божественное вмешательство, а также человека и его послание о единстве и стойкости, за которые выступает Америка», пишет Fox News со ссылкой на веб-сайт проекта статуи президента Трампа. Помимо Дональда Трампа композиция включает трех агентов Секретной службы, окруживших его после покушения и уводящих его со сцены. На заднем фоне развевается американский флаг. Скульптура запечатлила момент, когда господин Трамп поднимает в воздух кулак и кричит «Боритесь! Боритесь! Боритесь!».

Подробнее о покушении на Дональда Трампа — в материале «Ъ».