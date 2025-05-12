В ЦРБ Шолоховского района приостановили работу родильного отделения

В Шолоховском районе приостановлен прием родильного отделения в центральной больнице. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что ситуация связана с неукомплектованностью отделения, учреждению не хватает специалистов для занятия 2,5 штатных должностей.

«В связи с кадровым дефицитом, временно приостановлен прием пациентов в родильное отделение ГБУ РО «ЦРБ» в Шолоховском районе, до решения вопроса об укомплектованности штата. Закрытие родильного отделения и исключение его из структуры ГБУ РО «ЦРБ» в Шолоховском районе не планируется»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

В сообщении также отмечается, что в больнице, несмотря на приостановку работы отделения, готовы к оказанию экстренной помощи роженицам в зале, полностью оснащенном и подготовленном для принятия родов.

В министерстве сообщили, что рожениц также готовы принять в медучреждениях Кашарского и Миллеровского районов и в Ростове-на-Дону в зависимости от степени перинатального риска. Отмечается, что проблем с транспортировкой и жалоб на оказание медицинской помощи беременным и роженицам не было.

Константин Соловьев