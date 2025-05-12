ФАС завела дело на Егора Крида из-за рекламы виски в клипе

Управление ФАС по Санкт-Петербургу проверяет клип музыкантов Егора Крида и Toxis (Андрей Смелянский) на нарушение закона о рекламе. Сотрудники антимонопольной службы ознакомились с видеороликом в соцсети «ВКонтакте» и заподозрили несколько нарушений. Если подозрения оправдаются, исполнителям грозит штраф, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Крид

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Егор Крид

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Управление обратило внимание на клип после обращения неназванного гражданина. Служба уже установила, что в видеоролике, размещенном в соцсети «ВКонтакте», есть несколько признаков нарушения закона о рекламе.

Если демонстрацию в клипе виски сочтут рекламой, рэперы автоматически нарушат правила о запрете размещения рекламы алкогольной продукции в интернете (п. 8 ч. 2 ст. 21) и о запрете на использование в подобной рекламе образов людей (п. 6 ч. 1 ст. 21).

Также в ролике отсутствуют пометка о рекламе (ч. 16 ст. 18.1) и предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции (ч. 3 ст. 21). Помимо этого, в клипе присутствует бранная речь, что также не допускается в рекламе (ч. 6 ст. 5).

В УФАС сообщают, что по всем пунктам нарушений возбуждены дела против музыкантов, производителя виски и «ВКонтакте».