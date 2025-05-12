В Самару вернули три вагона метро, капитально отремонтированных за 221 млн рублей

После капитального ремонта в Самару вернули три вагона метро. Ремонт проводился на базе АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Для этого из регионального и городского бюджетов выделили 221 млн руб. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в вагонах установили новые тяговые двигатели, тормозную систему, тележки. Внутри «они оснащены современной системой видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, вентиляции, освещения, экстренной связи пассажиров с машинистом, а также защитой межвагонного пространства». Вагоны проходят приемку на территории электродепо «Кировское» в Самаре. После этого проведут их обкатку. Они будут находиться в резерве до полного укомплектования.

По словам руководителя департамента транспорта администрации Самары Владимира Чичева, планируется наращивать темпы обновления подвижного состава метрополитена. В настоящее время требуют капремонта 15 вагонов, что составляет 30% от всего парка вагонов метро.

Руфия Кутляева