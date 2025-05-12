Каллас: без прекращения огня не может быть мирных переговоров по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей европейских министров в формате «Веймар+» в Лондоне в понедельник призвала Россию и Украину пойти на прекращение огня. Она заявила, что без соответствующей договоренности не может быть мирных переговоров, и обвинила Москву в политических «играх».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем»,— сказала госпожа Каллас (цитата по AFP).

Текущая встреча «Веймар+» — шестая с момента создания формата в феврале 2025 года. В ней участвуют министры из Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и представители Евросоюза. Переговоры впервые проходят в Лондоне под председательством главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. В МИД Великобритании сообщали, что на переговорах будут обсуждаться совместные усилия «по укреплению европейской безопасности и обеспечению справедливого и прочного мира в Украине» и «отражению российской агрессии».

В субботу, 10 мая, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что в случае согласия России, обеспечения эффективного мониторинга, длительного прекращения огня и мер по развитию доверия откроется путь к мирным переговорам. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выдвинул встречное предложение: возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По данным Axios, он прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня. Российская сторона не озвучивала, кто направится в Стамбул в случае, если стороны договорятся сесть за стол переговоров.

Подробнее о попытках сторон выйти на прямые переговоры по Украине — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая