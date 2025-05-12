В Краснодаре откроют мемориальную доску журналисту Владимиру Рунову

Мемориальную доску в честь журналиста Владимира Рунова установят 13 мая в Краснодаре на фасаде здания по ул. Гимназической, 60. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Краснодарского края Фото: Министерство культуры Краснодарского края

Владимир Рунов — известный литератор, публицист, профессор КГИК, Заслуженный работник культуры РСФСР, Герой труда Кубани, член Союза российских писателей и почетный гражданин Краснодара.

С 1999 года он преподавал в Краснодарском государственном институте культуры, более десяти лет руководил факультетом телерадиовещания и театрального искусства, а затем продолжил деятельность в качестве профессора кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры.

При непосредственном участии Владимира Рунова был создан студенческий кинофестиваль «Золотая бабочка». Кроме того, он долгое время возглавлял ГТРК «Кубань».

За свои заслуги Владимир Рунов был отмечен орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, а также рядом других региональных и федеральных наград.

Нурий Бзасежев