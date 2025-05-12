В Запорожской области сократили комендантский час

Комендантский час на территории Запорожской области с сегодняшнего дня, 12 мая, действует с 23:00 до 5:00. Его продолжительность была сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий, о чем он сообщил в Telegram. Действие комендантского часа не распространяется на автодороги М-14 Одесса—Мелитополь—Новоазовск и М-18 Харьков—Симферополь—Ялта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

С октября 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Во всех четырех регионах введен комендантский час и созданы отряды территориальной обороны. В начале мая 2025-го более тысячи человек осталось без света после обстрела Запорожской области со стороны Украины.