На Дону объявлен карантин из-за выявленного случая бешенства у лисы

В Ростовской области введены карантинные ограничения из-за выявленного случая бешенства у лисы. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По предварительной информации, в конце апреля жительница х. Фролов Волгодонского района обнаружила труп животного. Она предположила, что причиной гибели дикой особи могло стать нападение на нее домашних собак.

О находке женщина незамедлительно проинформировала Волгодонскую межрайонную ветстанцию. Прибывшие специалисты провели необходимые процедуры: останки животного были упакованы и направлены в лабораторию для проведения анализа на наличие вируса бешенства, на территории подворья произведена дезинфекция, сообщила администрация Волгодонского района.

В связи с выявлением вирусной инфекции в районе происшествия объявлен карантин. В соответствии с официальным постановлением, особые меры предосторожности введены в пределах Потаповского сельского поселения Волгодонского района, в радиусе 1 км от места находки мертвого дикого животного. Под действие карантинных ограничений попали охотничьи территории, принадлежащие х. Фролов, а также земли, находящиеся в собственности Волгодонской организации охотников и рыболовов.

Валентина Любашенко