Более 12 млн рублей выделили на ремонт подсветки стадиона «Нижний Новгород»

Госучреждение «Стадион "Нижний Новгород"» 7 мая 2025 года объявило конкурс на ремонт сетей архитектурного освещения футбольной арены на улице Бетанкура. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет почти 12,14 млн руб. Итоги закупки подведут 15 мая. Завершить работы исполнитель должен будет к 18 августа 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Позднее управляющая ареной региональная организация пыталась доказать, что АО «Стройтрансгаз», строивший стадион, сдал его с дефектами и обязан их устранить. Но суд отказал в иске.

В 2025 году на обновление арены уже объявлен ряд конкурсов. В том числе, более 105 млн рублей выделили на покраску стадиона.

Галина Шамберина