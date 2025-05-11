Более 12 млн рублей выделили на ремонт подсветки стадиона «Нижний Новгород»
Госучреждение «Стадион "Нижний Новгород"» 7 мая 2025 года объявило конкурс на ремонт сетей архитектурного освещения футбольной арены на улице Бетанкура. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Начальная стоимость контракта составляет почти 12,14 млн руб. Итоги закупки подведут 15 мая. Завершить работы исполнитель должен будет к 18 августа 2025 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», стадион построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Позднее управляющая ареной региональная организация пыталась доказать, что АО «Стройтрансгаз», строивший стадион, сдал его с дефектами и обязан их устранить. Но суд отказал в иске.
В 2025 году на обновление арены уже объявлен ряд конкурсов. В том числе, более 105 млн рублей выделили на покраску стадиона.