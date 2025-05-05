Судебные эксперты не нашли строительных недостатков на нижегородском стадионе

Опубликована мотивировочная часть судебного решения по отказу взыскать 31 млн руб. убытков с АО «Стройтрансгаз», строившего футбольный стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Управляющая ареной дирекция пыталась доказать, что спортивный объект построен с дефектами и бывший генподрядчик обязан их устранить. Ранее в сети публиковались видео протекающего в дожди стадиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как следует из решения, «Стройтрансгаз» оплатил 2,5 млн руб. за судебную строительно-техническую экспертизу. Назначенные судом эксперты АНО «УГМ-С» пришли к выводу, что выявленные в ходе эксплуатации дефекты не могут быть признаны таковыми, либо не могли быть зафиксированы в итоге осмотров стадиона. Арбитражный суд подчеркнул, что акт приемки законченного строительством нижегородского стадиона был подписан 22 января 2020 года, и тогда «принимающая сторона» никаких претензий не обозначала. «Отсутствие указания на наличие указанных недостатков на момент подписания акта свидетельствует о том, что работы были выполнены надлежащим образом и недостатки, если они действительно имеют место быть, не являются гарантийным случаем», — указал судья в решении.

Еще одним основанием для отказа стал пропущенный истцом срок исковой давности. Нижегородская дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий не соглашалась с заключением экспертов, но ее рецензию не приняли в расчет. С дирекции также взыскали 2,5 млн руб. в пользу «Стройтрансгаза» за проведенную экспертизу, не подтвердившую доводы о строительных дефектах. Решение суда не вступило в законную силу и сможет быть обжаловано.

Иван Сергеев