В МИД России призвали США ограничить поставки оружия Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что для урегулирования конфликта на Украине США должны ограничить поставки оружия Киеву. Господин Мирошник назвал Вашингтон ключевым поставщиком средств и вооружений Украине. Так дипломат прокомментировал удар по зданию в Белгородской области.
Родион Мирошник
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы… Есть стремление к миру? Нужно приводить в сознание недоговороспособных и ограничивать им поставки средств ведения войны всеми доступными способами»,— написал Родион Мирошник в Telegram-канале.
Как добавил посол по особым поручениям, удар по зданию правительства Белгородской области продемонстрировал реальное желание Украины и западных стран завершить конфликт. Он напомнил, что в этот момент действовал режим прекращения огня со стороны российской армии.
В результате удара дрона по зданию регионального правительства 9 мая пострадали два человека. В их числе заместитель губернатора Александр Лоренц, который получил сотрясение мозга. Еще один пострадавший, сотрудник Росгвардии, получил слепое осколочное ранение бедра.