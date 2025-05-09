Замглавы Белгородской области пострадал при ударе дрона по зданию правительства

В результате удара дрона по зданию правительства Белгородской области пострадали два человека. Среди них заместитель губернатора Александр Лоренц. Он получил сотрясение головного мозга. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. «В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В момент взрыва, уточнил губернатор, господин Лоренц находился возле здания правительства. После возложения цветов к Вечному огню замглавы региона обратился к врачам областной клинической больницы. Он будет проходить лечение амбулаторно.