Глава СКР затребовал информацию о падении ребенка в колодец в Самаре

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального управления ведомства Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — его результатах, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о травмировании в Самаре малолетнего. Инцидент произошел 8 мая текущего года. Трехлетний ребенок наступил на крышку люка, не закрытую надлежащим образом, что привело к его падению в колодец. Пострадавший госпитализирован.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— заверили в СКР.

Алексей Алексеев