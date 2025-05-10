На зрительские трибуны ростовского парада Победы пригласили ветеранов ВОВ

На Донской парад Победы пригласили ветеранов Великой отечественной войны, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов», присутствовавший в это время на Театральной площади. Они следили за торжественным действом со зрительских трибун. Вопреки своим годам, победители проявляли активный интерес к событиям и, подобно остальным присутствующим, встали во время исполнения гимна России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всего на территории Ростовской области проживает 6,6 тыс. ветеранов ВОВ, из них 1,8 тыс. человек — в Ростове-на-Дону. Из них 262 ветерана – участники ВОВ, в т.ч. 100 — фронтовики, 38 человек — инвалиды ВОВ.

Кроме того, 103 человека относятся к категории блокадников Ленинграда, 659 — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 2,3 тыс. — вдовы ветеранов и инвалидов ВОВ, 3,2 тыс. — труженики тыла.

К 80-летию Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Ростовской области, а так же жители, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто, вдовы (вдовцы) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны получили различные денежные выплаты из регионального и федерального бюджетов.

Валентина Любашенко