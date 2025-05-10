В Челябинске из-за технического сбоя салют 9 мая прошел в усеченном формате

Салют на День Победы в Челябинске был в два раза короче запланированного и начался с опозданием. Это произошло из-за технического сбоя, случившегося из-за «соблюдения определенных мер безопасности», сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничный фейерверк должен был начаться в 22 часа 9 мая и продлиться 15 мин. Но первый залп дали почти на 50 минут позже запланированного. Длился салют 6 минут.

Администрация города извинилась перед челябинцами за долгое ожидание и «усеченный формат» салюта. «Мы делали все возможное, чтобы День Победы завершился достойным фейерверком. Но, к сожалению, не смогли преодолеть технические сбои в работе оборудования, которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности»,— сообщает пресс-служба мэрии.