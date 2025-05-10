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Парад в честь Дня Победы в Казани

Марш курсантов, проход военной техники и театральный эпилог

Маршем по площади Тысячелетия Казани прошли военнослужащие Казанского гарнизона, курсанты, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы (около 2,5 тыс. человек). За ними по площади проехала военная техника советских лет и современная, которая в наши дни полным ходом используется в зоне специальной военной операции. Завершился парад театрализованным эпилогом в исполнении танцевальных и певческих коллективов республики. Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал».

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

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Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

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Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ

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