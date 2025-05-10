Парад в честь Дня Победы в Казани

Маршем по площади Тысячелетия Казани прошли военнослужащие Казанского гарнизона, курсанты, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы (около 2,5 тыс. человек). За ними по площади проехала военная техника советских лет и современная, которая в наши дни полным ходом используется в зоне специальной военной операции. Завершился парад театрализованным эпилогом в исполнении танцевальных и певческих коллективов республики. Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ Военный парад на площади Тысячелетия Казани, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ