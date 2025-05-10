Празднование Дня Победы в Ярославле завершилось салютом
В центре Ярославля отгремел праздничный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото фейерверка опубликовал губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Традиционно жители и гости города смотрели его на Стрелке. При этом видно было фейерверк из разных районов города.
«Он посвящен нашим героям, которые защитили мир от фашизма 80 лет назад и которые делают это сейчас на передовой. Крепкого здоровья ветеранам, скорейшего возвращения домой участникам СВО. И еще раз всех с Днем Великой Победы»,— написал в своем Telegram-канал господин Евраев.
Как прошло празднование 80-летия Победы в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».