Лукашенко призвал союзников сделать все, чтобы не допустить «новой мировой бойни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде Победы в Минске призвал другие страны вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Он сказал, что страна выступает за прекращение всех конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Парадом пройдут доблестные военнослужащие — солдаты, офицеры и генералы вооруженных сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

При этом он сказал, что Белоруссия будет делать все необходимое для укрепления оборонного потенциала страны. Александр Лукашенко назвал армию республики главной опорой и надежным щитом. В конце поздравления президент пожелал, чтобы небо над Белоруссией всегда было мирным.

Екатерина Отрашкевич