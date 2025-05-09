Депутат из Тольятти принял участие в Параде Победы в Самаре

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин принял участие в Параде Победы на площади Куйбышева в Самаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, он прошел вместе с представителями регионального отделения движения «Боевое братство». Политик регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

«Рад показать своим детям пример, что нужно помнить, прославлять и чтить память наших героев! Мы гордимся их подвигом! Мы — великая страна, которая сломила фашизм»,— написал депутат.