Дуров поздравил всех с Днем Победы и рассказал историю своего деда-фронтовика

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал поздравление с 9 Мая и принял участие в акции «Бессмертный полк». Он рассказал о своем дедушке, воевавшем в рядах Красной армии в период Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Павла Дурова Фото: Телеграм-канал Павла Дурова

«90 лет назад мой дед Семен Туляков был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну. Он был командиром взвода и лейтенантом»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Павел Дуров рассказал, что его дед имел награды «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также ордена Отечественной войны I и II степени и орден Красной Звезды.

Екатерина Отрашкевич