Более 1,1 млн человек участвовали в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Масштабная акция «Бессмертный полк» прошла по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге впервые с 2020 года. В ней участвовали более 1,1 млн человек, сообщил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город»,— сказал господин Беглов (цитата по сайту администрации Санкт-Петербурга).

Губернатор прошел в колонне с портретами своего отца Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова. Последний погиб в 1945 году при взятии Бреслау в Польше.

В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы по всей России транслировали 2 млн портретов. Участников Великой Отечественной войны распределили по родам войск.

Екатерина Отрашкевич