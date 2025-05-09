В акции Бессмертный полк в Казани приняло участие 150 тыс. человек
В Казани в шествии Бессмертного полка в честь Дня Победы приняло участие 150 тыс. Человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В Казани стартовало шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Начало шествия традиционно было дано на улице Толстого.
Участники могут присоединиться к колонне с трех сторон. После двух лет онлайн-формата акция вновь проходит очно.
Колонна проследует по улице Карла Маркса к главному зданию Казанского федерального университета, где в 16:00 можно будет примкнуть к участникам движения.
Далее шествие продолжится по улице Кремлевская и завершится на праздничной площадке у стен Казанского кремля.