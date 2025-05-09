В акции Бессмертный полк в Казани приняло участие 150 тыс. человек

В Казани в шествии Бессмертного полка в честь Дня Победы приняло участие 150 тыс. Человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани стартовало шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани стартовало шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Начало шествия традиционно было дано на улице Толстого.

Участники могут присоединиться к колонне с трех сторон. После двух лет онлайн-формата акция вновь проходит очно.

Колонна проследует по улице Карла Маркса к главному зданию Казанского федерального университета, где в 16:00 можно будет примкнуть к участникам движения.

Далее шествие продолжится по улице Кремлевская и завершится на праздничной площадке у стен Казанского кремля.

Артём Дергунов