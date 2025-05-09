Звание почетного гражданина Ростовской области присвоили 100-летнему фронтовику

В Ростовской области звание почетного гражданина Ростовской области присвоили жителю Чалтыря Калусту Магояну. Сегодня, 9 мая, фронтовику исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Дончанин был призван в Красную Армию 17-летним юношей. Его боевой путь начался на Самбекских высотах и завершился в Берлине. Калуст Магоян участвовал в боях за Украину, Белоруссию, Польшу, в Прибалтике освобождал Вильнюс и Каунас, с боями дошел до Восточной Пруссии. После Победы Калуст Христофорович до 1948 года оставался в армии, а после демобилизации вернулся в родное село, работал столяром-плотником в ремстройучастке.

Константин Соловьев