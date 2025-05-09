В Вильнюсе установили мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии»

В Вильнюсе установили мусорный контейнер с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии» на месте возложения цветов в память о победе в Великой Отечественной войне. 9 мая мэр города Валдас Бенкунскас в своих соцсетях опубликовал фотографию мусоровоза и контейнера с этой надписью и изображением герба Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Валдаса Бенкунскаса Фото: Соцсети Валдаса Бенкунскаса

Господин Бенкунскас написал в подписи к фотографии: «Для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими приготовлено подходящее место для символов дани». Эта акция вызвала резонанс и комментарии российских пользователей, воспринимающих ее как издевательство над памятью о советских солдатах.

В столице Литвы в этот день прошло традиционное возложение цветов на Антакальнисском кладбище возле мемориала советским воинам, освобождавшим Вильнюс. Жители города пришли с гвоздиками и свечами, звучали военные песни на русском языке. В то же время недалеко от мемориала представители организации «Волки света» раздавали презервативы «ради общей безопасности мира», а рядом стоял мусоровоз с надписью.