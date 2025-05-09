Парады в честь 80-летия Победы прошли в регионах Северного Кавказа

На Северном Кавказе пришли военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают пресс-службы глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Во Владикавказе торжественное мероприятие принимал исполняющий обязанности командующего 58-й общевойсковой армией Игорь Гвозденко. В параде участвовали ветераны ВОВ, участники специальной военной операции, родственники погибших и раненых военнослужащих, а также официальные лица республики.

В Ставрополе участниками парада стали военнослужащие, казаки, ветераны, юнармейцы и бойцы, участвующие в специальной военной операции. По центральной площади краевой столицы прошла военная техника различных исторических периодов.

Николай Аксенов