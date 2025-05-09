Путин поднял тост за поколение победителей

Сегодня, 9 мая, в Кремле прошел торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь 80-летия Победы. В ходе выступления перед иностранными гостями глава государства предложил тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. По его словам, Россия и государства-союзники — «одна большая семья победителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника»,— обратился господин Путин к прибывшим главам делегаций. Россия помнит о помощи других стран во время Второй Мировой войны, добавил глава государства.

«Наша убежденность в том, что сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу. Наша убежденность в этом только укрепляется»,— заверил Владимир Путин. По убеждению президента, нынешнее поколение ответственно за сохранение памяти о Второй Мировой войне и обязано передать будущим поколениям правду о произошедших событиях.

В Москве в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.