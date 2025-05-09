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В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»

В День Победы в Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества», сообщает пресс-служба инновационного города.

В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»

В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»

Фото: Пресс-служба мэрии Иннополиса

В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»

Фото: Пресс-служба мэрии Иннополиса

Участники мероприятия почтили память героев войны и высадили в парке яблони. В 13:30 начался праздничный концерт с участием жителей, а в 17:30 выступит оркестр La Primavera с «Негромкими песнями Великой войны».

Ранее в Казани прошел праздничный Парад Победы.

Дарья Сайфиева

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