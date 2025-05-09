В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»
В День Победы в Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества», сообщает пресс-служба инновационного города.
В Иннополисе открыли стелу «Защитникам Отечества»
Фото: Пресс-служба мэрии Иннополиса
Участники мероприятия почтили память героев войны и высадили в парке яблони. В 13:30 начался праздничный концерт с участием жителей, а в 17:30 выступит оркестр La Primavera с «Негромкими песнями Великой войны».
Ранее в Казани прошел праздничный Парад Победы.