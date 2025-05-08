СКР расследует дело кубанской семьи, оставившей подопечного-инвалида в Абхазии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении супружеской пары, которые обвиняются в хищении денег у опекаемого инвалида и оставлении его без документов на дороге в Абхазии. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным, озвученным в эфире федерального телеканала, в августе 2024 года супруги вывезли на территорию Абхазии 18-летнего недееспособного молодого человека, находившегося под их опекой. Фигуранты похитили с банковского счета инвалида крупную сумму денег, после чего оставили его без документов на проезжей части и вернулись в Россию.

Следственные органы Краснодарского края возбудили и расследуют уголовное дело по данному факту. Исполнение поручения главы СК взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Также сообщается, что под опекой подозреваемых находятся еще десять детей с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Гречко