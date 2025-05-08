В Республике Татарстан 50-летнюю женщину во время работы в огороде укусила черная гадюка. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы № 5 Набережных Челнов.

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Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В Татарстане женщину укусила черная гадюка в огороде

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам пациентки, она расчищала кусты малины на своем участке в СНТ «Лесная поляна» и даже не успела испугаться. На улице стояла теплая погода, женщина была в сланцах и не заметила рептилию в траве. Лишь когда змея поползла прочь, она поняла, что ее укусила черная гадюка.

За помощью в больницу женщина пришла лишь на следующий день, когда состояние ухудшилось: нога покраснела и опухла, поднялось артериальное давление, которое не снижали привычные лекарства.

По словам врача-терапевта приемного отделения Шахбози Шамсидинзода, после укуса змеи необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

«Мы ввели пациентке сыворотку, которая облегчила последствия попадания яда в организм, антигистаминные препараты. Госпитализировали в терапевтическое отделение стационара, где она получает дальнейшее лечение. Женщина скоро будет выписана домой», — сообщил врач.

Артём Дергунов