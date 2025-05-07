Управляющую компанию пермской сети магазинов «Светофор» оштрафовали на 300 тыс. рублей

Пермская сеть магазинов «Светофор» привлечена к ответственности за нарушения ветеринарного законодательства при реализации животноводческой продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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В феврале 2025 года ведомство проверило 53 магазина сети. В ходе проверки было установлено, что в магазинах продается продукция животного происхождения с истекшими сроками годности, без маркировки с установленными сроками годности и хранения, а также без оформленных ветеринарныхдокументов. С реализации было снято 2296,33 кг некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения. 29 апреля 2025 года Арбитражный суд Пермского края на основании материалов Россельхознадзора оштрафовал ООО «Торгсервис 59» (управляет пермской сетью магазинов) на 300 тыс. руб.

В конце апреля 2025 года краевое управление Роспотребнадзора проверило 52 торговые точки «Светофор» на предмет нарушений санитарного законодательства. В этих в магазинах было изъято 111 партий небезопасной пищевой продукции общим объемом более 4,2 тонны.

Согласно сайту «Светофора», в Перми насчитывается 15 магазинов сети. Дискаунтеры «Светофор» работают также в таких территориях Прикамья, как Чайковский, Александровск, Полазна, Березовка, Чернушка, Октябрьский и другие.