На благоустройство транспортной развязки в Уфе потратят до 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 20 мая выберет подрядчика благоустройства транспортной развязки на перекрестке улицы Валиди и проспекта Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 10,5 млн руб., деньги выделит бюджет города.

Работы необходимо провести в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта. Подрядчик должен восстановить асфальт, обновить газон на площади 1,5 тыс. кв. м, высадить 630 кустарников, около 1,7 тыс. тюльпанов и 500 нарциссов, 40 яблонь и черемух и так далее.

На все работ победитель торгов должен дать двухлетнюю гарантию.

Майя Иванова