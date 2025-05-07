В Удмуртии задержан заместитель руководителя управления Ростехнадзора

В Удмуртии задержали заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в процессе газификации и газоснабжения региона, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Установлено, что задержанный дал незаконные указания подчиненным подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей без проведения необходимых проверок. Эти действия создали угрозу для безопасной эксплуатации опасных объектов.

Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.