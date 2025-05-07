В Кунашакском районе после опрокидывания машины погиб водитель

В Кунашакском районе водитель погиб после съезда машины в кювет и ее опрокидывания, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ночью 7 марта 27-летний водитель Lada Granta двигался по дороге «Подъезд к Екатеринбургу». При неустановленных обстоятельствах он выехал на правую обочину, а после — на земляной вал, разделяющий потоки транспорта. Вскоре машина съехала в левый кювет, где опрокинулась. В результате ДТП непристегнутый водитель погиб на месте, его 29-летняя пассажирка доставлена с травмами в медицинское учреждение.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение на момент аварии на дороге было свободным. Водитель, находясь в алкогольном опьянении, уснул за рулем.

Виталина Ярховска