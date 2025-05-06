Индия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле на $34 млрд

Сегодня, 6 мая, Индия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле, предусматривающее снижение или отмену пошлин на целый ряд товаров. В заявлении сторон говорится, что соглашение должно увеличить торговый оборот между странами на $34 млрд к 2040 году. В 2024 году торговый оборот Индии и Великобритании составил $57 млрд — на 8,3% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли и бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойал, 28 апреля

Фото: Department for Business and Trade / Reuters, Department for Business and Trade / Handout / Reuters Министр торговли и бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойал, 28 апреля

Фото: Department for Business and Trade / Reuters, Department for Business and Trade / Handout / Reuters

Соглашение было подписано во время визита в Лондон министра торговли Индии Пиюша Гойяла. Договор, в частности, предусматривает снижение Индией пошлин на многие товары из Великобритании: так, пошлины на импорт виски и джина будут снижены с нынешних 150% сначала до 75%, а затем до 40%, пошлины на автомобили — со 100% до 10%.

Великобритания также снизила пошлины на многие товары из Индии, правда, они и ранее были существенно ниже, чем индийские. Пошлины на ввоз некоторых товаров из Индии будут вообще отменены. Кроме того, Великобритания немного упростила налоговый режим для индийцев.

Переговоры о подобном соглашении продолжались несколько лет. В прошлом году Индия подписала соглашение о свободной торговле со странами Европы вне ЕС. Сейчас договор между Индией и Великобританией был подписан в условиях, когда мировая торговая система сталкивается с повышением импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Яна Рождественская