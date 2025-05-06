Воронежский производитель хлопьев «Любятово» почти удвоил прибыль в 2024 году

Воронежское ООО «Любятово» отработало 2024 год с чистой прибылью в 496,2 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2023-м (262,8 млн руб.). Выручка компании выросла на 34%: с 7,8 до 10,5 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Себестоимость продаж компании увеличилась с 4,2 до 6,1 млрд руб. (в 1,4 раза). Прибыль от продаж — с 860,1 до 1,1 млрд руб. (на 33%).

Дебиторскую задолженность общество нарастило на 40% — с 1,2 до 1,7 млрд руб., кредиторскую — в 1,5 раза: с 1 до 1,6 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Любятово» (до сентября 2023 года — ООО «Келлог Рус») было зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Единственный владелец — АО «ГК “Черноголовка”», АО «Аквалайф ресурс». С января 2024 года управляется ООО «Управляющая компания "Черноголовка"».

ООО «Любятово» — производитель готовых завтраков под одноименной маркой, который до июля 2023 года принадлежал американской компании Kellogg. В конце 2022 года стало известно, что она готовится уйти с российского рынка. Тогда же об интересе к ее активам заявила группа компаний «Черноголовка».

Подробнее об уходе Kellogg с российского рынка читайте в публикации «Ъ».

Юрий Голубь