HH.ru: в апреле предлагаемые зарплаты в Башкирии были ниже ожидаемых

Медиана предлагаемой зарплаты в Башкирии по итогам апреля составила 69,7 тыс. руб., что ниже ожидаемой соискателями (70 тыс. руб.), сообщает пресс-служба HH.ru. В целом по России средняя предлагаемая зарплата равнялась 75 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле работодатели в Башкирии разместили 23,7 тыс. вакансий, что на 22% меньше, чем в апреле 2024 года. При этом соискатели создали или обновили 152,3 тыс. резюме, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале мая на рынке труда республики сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию приходится 6,4 резюме (-0,4 пункта за месяц), что превышает среднероссийский уровень на 0,8 пункта. Показатель ниже 4 говорит об острой нехватке кадров, отметили в HH.ru.

Майя Иванова