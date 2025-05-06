В Саратове обнаружили нарушения при установке сезонных аттракционов

В Саратове в ходе рейдов специалисты выявили нарушения при установке сезонных аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками проверочных мероприятий стали сотрудники комитета муниципального контроля и Гостехнадзора. Нарушения зафиксировали на площади Кирова и проспекте Героев Отечества.

Как выяснилось, аттракционы установлены там без разрешительных документов, занимаемая территория превышает нормативы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Павел Фролов