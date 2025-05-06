Фермеры Кубани могут потерять до 15% урожая

Министерство сельского хозяйства РФ сохраняет прогноз по сбору порядка 2,1 млн т плодово-ягодной продукции в 2025 году, несмотря на две волны весенних заморозков. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Лут, первая волна заморозков прошла в конце марта — начале апреля и затронула сады на юге страны, включая Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею и Крым. Вторая пришлась на начало мая и продолжается, охватив преимущественно центральные регионы Поволжья. При этом, как отметила министр, ущерб от первой волны оценивается как относительно небольшой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а потери от второй волны на данный момент предварительно оцениваются в пределах 10–15% урожая на отдельных участках.

Министр пояснила, что в некоторых хозяйствах пострадали нижние ярусы деревьев, но серьезных отклонений от плановых показателей не ожидается. «Пока погода нам не помешала», — резюмировала Оксана Лут, уточнив, что объем планируемого сбора превышает показатель 2024 года, когда было собрано 1,9 млн т плодовых и ягод. В Минсельхозе отмечают, что ведут оперативный мониторинг ситуации по всем регионам и пока не видят оснований для пересмотра прогноза.

Вячеслав Рыжков