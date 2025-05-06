Крупнейший пермский вуз увеличил доходы за год на 25%

Крупнейший по доходам в Прикамье вуз — Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) опубликовал данные об итогах работы в 2024 году. Согласно отчетности вуза, за прошлый год доходы образовательной организации по всем видам финансовой деятельности составили 6,88 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 5,488 млрд руб. (рост — 25%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Доходы образовательной организации в расчете на одного научно-педагогического работника превысили 10 млн руб., годом ранее — 8 млн руб.

В ПНИПУ рост доходов связали с сотрудничеством с ведущими компаниями России. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «политеха» в интересах предприятий аэрокосмической и машиностроительной промышленности (ГК «Ростех», «Роскосмос», «Росатом») с 2020 по 2024 год вырос в 1,9 раза, составив более 470 млн руб. в 2024 году, а заказы на НИОКР со стороны предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей возросли в 2,6 раза, достигнув значения более 1,65 млрд руб. в 2024 году. В целом доходы вуза от НИОКР в прошлом году составили 2,2 млрд руб., что превышает 30% от всех доходов ПНИПУ.