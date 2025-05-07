Качество под контролем: что показывает независимая экспертиза российского топлива
Качество топлива остается одной из ключевых тем для обсуждения в России, и это неудивительно. Его влияние на работу двигателя, долгосрочную эксплуатацию автомобилей, а также экологические аспекты все больше входят в фокус общественного и профессионального внимания. Современные автовладельцы все чаще осознают прямую связь между состоянием двигателя и качеством топлива, которое они заливают в свои баки, что, в свою очередь, побуждает топливные компании повышать стандарты своей продукции.
Динамика рынка в последние годы явственно указывает на прогресс. Например, согласно прогнозам Минэнерго, в текущем году ожидается рост производства бензина и дизельного топлива в России по сравнению с прошлым годом. В частности, к концу 2025 года доля бензина марки АИ-95 в совокупном объеме бензинового производства в РФ, как отмечают в ведомстве, достигнет почти 50%, в то время как три года назад эта цифра едва превышала 40%. Подобная динамика стала возможна благодаря трансферу на топливный рынок знаний и технологий от ведущих игроков отрасли. Компании прекрасно осознают необходимость тщательного контроля за качеством продукции в текущих условиях развития автомобильной отрасли. Современные двигатели становятся все более технически сложными и чувствительными к качеству топлива, независимо от того, немецкий автомобиль у автовладельца или китайский.
По словам эксперта топливно-энергетического комплекса и заместителя председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, турбированные двигатели из Поднебесной, которые в последнее время стали распространенными на российском рынке, во многом повторяют конструкцию европейских и японских агрегатов и не менее чувствительны к качеству бензина или дизеля.
При этом качественное топливо обладает высоким запасом эксплуатационных характеристик, обеспечивая не только бесперебойную работу двигателей новых автомобилей, но и сохраняя ресурс ДВС машин, которые были приобретены владельцами несколько лет назад.
Для подтверждения качества топлива на рынке все чаще используются исследования, проводимые независимыми лабораториями. Такие проверки выполняются в строгом соответствии с международными стандартами и становятся гарантом доверия потребителей.
Одно из подобных исследований провела независимая аккредитованная лаборатория международного уровня на АЗС бренда Teboil.
Взятые пробы протестировали на соответствие основным параметрам и стандартам для бензина и дизеля. Эксперты определили плотность топлива, октановое число, его фракционный состав, проанализировали содержание вредных смол и примесей.
Как отмечается в заключении лаборатории, топливо соответствует экологическим стандартам Евро-5, имеет оптимальные плотность и цетановое число, а также фракционный состав. Низкое содержание серы и смол не только минимизирует риск коррозии и образования нагара в топливной системе, но и способствует снижению выбросов. Высокая степень очистки топлива от механических примесей и воды обеспечивает надежную работу двигателя в любых условиях.
«Подход Teboil напоминает подход грамотного хозяйственника: чтобы техника служила дольше, нужно правильно ее использовать и применять качественное топливо. С учетом того, что возраст парка автомобилей в России растет, использование топлива с указанными характеристиками гарантирует долгую жизнь двигателя и беспроблемную эксплуатацию машины», – прокомментировал результаты исследования заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
Не стоит забывать, что использование качественного топлива – это лишь одна из составляющих долгосрочной и стабильной эксплуатации двигателя. Моторные масла, произведенные в соответствии со стандартами ведущих автопроизводителей, играют не менее важную роль. Например, масла Teboil Diamond имеют формулу, направленную на снижение образования отложений и обеспечение защиты двигателя от износа при различных температурах, что делает их оптимальным выбором для автомобилей в разных климатических зонах.
Сегодня своевременное техобслуживание и, конечно, качественные бензин, дизель и моторное масло становятся необходимой инвестицией в беспроблемную эксплуатацию личного автомобиля. Разовая экономия, как известно, может привести к дорогостоящему ремонту. Чтобы избежать незапланированных расходов, автовладельцы становятся все более ответственными и внимательно подходят к выбору топлива. Топливные компании, в свою очередь, организовывают многоступенчатую систему контроля, благодаря которой могут гарантировать соответствие заявленным характеристикам каждого вида топлива на собственных автозаправочных станциях. И Teboil – прекрасное тому подтверждение.
ООО "Тебойл Рус"
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