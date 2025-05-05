В Феодосии установили 16-метровую стелу «Город воинской славы»

В Феодосии установили памятную стелу «Город воинской славы». Почетное звание присвоено Феодосии указом президента России Владимира Путина 6 апреля 2015 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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«Осмотрел такой памятник в Феодосии — символ мужества наших дедов и прадедов. На его постаменте — барельефы, посвященные ратным подвигам защитников города разных лет», — рассказал господин Аксенов.

Глава Крыма выразил благодарность автору монумента и подрядной организации за качественное и оперативное выполнение монтажных работ.

Стела представляет собой гранитную колонну высотой 16 м с двуглавым орлом наверху. Барельефы на постаменте изображают значимые для Феодосии исторические события периода правления Екатерины Великой, Великой Отечественной войны и современности. Сооружение размещено в центре города на проспекте Айвазовского.

Алина Зорина